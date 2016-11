Tüli korteriühistus: taimedele külmakaitseks pandud lehti täis prügikotid kütavad kirgi

17.11.2016 | Delfi.ee

Tallinnas Lasnamäel Virbi tänaval asuva 180 korteriga kortermaja ees laiuvale lillepeenrale tassiti sügisel lehti täis prügikotid, mis hulka majaelanikke sügavalt häirivad. Ühistu esinaise sõnul kaitstakse sel moel taimi külma eest.

„Meie maja ümber hoitakse arusaamatuid kotte jäätmetega. Väljanägemine on selline, nagu elaksime prügimäel,” rääkis Delfile majas elav naine, kes on pöördunud korduvalt ka Tallinna linnavalitsuse ja Lasnamäe linnaosa valitsuse poole. Naise kinnitusel ei teinud ta seda üksnes enda nimel, vaid ka teiste elanike palvel. „Pöördusin avaldusega ka keskkonnaministeeriumi poole, kes väidab, et sellega peab tegelema Tallinna linnavalitsus, sest maaüksused kuuluvad Tallinna linnale.”



Naise sõnul ei saa majaelanikud aru, miks nad peavad prügi oma akendest nägema ja aknast tuppa pääsevat lagunevate jäätmete lehka sisse hingama. „Kevadel jooksevad nendest kottidest korterisse sipelgad, tulevad ka kärbsed, kirbud, lehetäid,” rääkis proua kahjuritest, kelle hulk on tema sõnul prügikottide tõttu suurenenud. „Seal käivad oma keha kergendamas ka kassid ja koerad,” lisas ta.

Majaelaniku sõnul pole võimalik ühistu koosolekutel probleeme arutada ega lahendada, kuna päevakorda lisatakse vaid küsimused, mis on juhatusele mugavad.