Marmoroc – riskivaba fassaadilahendus

30.05.2018 |

Sel aastal toimus Ehitusmessi raames esinduslik seminar „Fassaadi ehitusfüüsika“, mille läbiviijaks oli Tallinna Tehnikaülikooli professor Targo Kalamees. Seminaril vaagiti põhjalikult tuulduva ning mittetuulduva fassaadi erinevusi. Esmakordselt tunnistati mittetuulduv fassaadi lahendus ehk õhekrohv meie kliima jaoks riskantseks lahenduseks. Oluline erinevus tuleneb sellest, et mittetuulduval fassaadil on ühes kihis nii soojustuse kate kui ka vihmakate. Seetõttu ei jõua fassaadi pind korralikult kuivada, hakkab aja jooksul pragunema ja pinnale tekib vetikate kiht.

Tuulutusega fassaadikattega seda ei juhtu, sest fassaadikatte tagune õhutusvahe tagab, et soojustus on kaitstud vihma eest ja on kuiv. Ka läbi fassaadi tungida võiv vesi ei ole kontaktis soojustusega. Tuulutusega kate kuivab kiiresti, kuna kuivamine toimub nii eest kui ka tagantpoolt. Seetõttu täidab tuulduv fassaadikattesüsteem kõik fassaadilt nõutavad ülesanded: kaitseb ilmastikumõjude eest, tagab „hingavuse“ tõttu kvaliteetsema õhu eluruumides ning on vastupidav mehaanilistele mõjutustele. Suureks eeliseks on ka vandalismi või grafiti korral lihtne, kiire ja odav kivide osalise väljavahetamise võimalus.

Meid ümbritsevates arenenud riikides on suhtumine õhekrohvi juba pikki aastaid olnud väga ettevaatlik ja valiv. See on positiivne, et ka meil lõpuks selles suunas liigutakse.

Marmoroc on Rootsis toodetav tuulduv fassaadikattesüsteem, kus kerge fassaadikivi laotakse spetsiaalsele paigalduskarkassile, kasutamata segu või mörti. Karkass kindlustab vajaliku tuulutusvahe, mille kaudu saab hoonest välja pressiv niiskus kergesti väljuda. Sellega saavutatakse olukord, et hoone on soojustatud, välimus on korrastatud, sisekliima pole aga halvenenud, sest kõik kasutatavad materjalid on “hingavad”.

Kivi on tehtud purustatud marmorist, tsemendist ja värvainetest, paigalduskarkass tsingitud terasplekist. Valida saab kümne värvitooni vahel.

Erek OÜ on Eestis Marmoroci müünud ja paigaldanud juba 25 aastat.

Kuna tegu on betoonkiviga, siis on Marmoroc kindlasti kõige pikaealisem fassaadikate, mida täna pakutakse. Praktika kinnitab, et Rootsis kuni 50 aastat tagasi soojustatud ja Marmorociga kaetud majad ei vaja kuni tänaseni mingit hooldust.

Autor: Rein Iila