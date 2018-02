Marmoroc – fassaadimaterjal, mida saab paigaldada aastaringselt.

19.02.2018 | Rein Iila

Mõnedes korteriühistutes arvatakse, et ilmade jahenedes saab fassaaditööde tegemise aeg läbi. Tõepoolest, külmade ilmadega muutub kvaliteetsete krohvitööde tegemine keeruliseks ja kulukaks, kuna nõuab töökeskkonna täiendavat kütmist. Kuid igasugused takistused fassaaditöödele puuduvad, kui tegu ei ole nn „märja protsessiga“.

Just seda pakubki Marmoroc. Kasutades hoonete soojustusel Marmoroci võib ehitada ka kõige kõvema pakasega. Kolmekümne tegevusaasta jooksul on Erek OÜ poolt renoveeritud kortermajadest vähemalt pooled soojustatud Marmorociga just talveperioodil.

Marmoroc on kerge, õhuke ja tugev fassaadikivi. Seda saab paigaldada igal aastaajal, see võimaldab ehitada fassaadi kiirelt ning ratsionaalselt. Marmoroc on tormi- ja ilmastikukindel ning efektiivselt ventileeritava õhuvahega. Lisasoojustuse vajadusel on Marmoroc täiuslik välisseina vooderduseks. Marmoroc fassaadisüsteemi tehnoloogia on õigustanud end mitmetes maades juba üle 40 aasta.

Ammu on leidnud tõestamist fakt, et selle tulemusel saavutatakse küttearvetelt 40-50% kokkuhoid. Kui ühistul on fassaaditööd plaanis, ei ole mõtet oodata soojade ilmade saabumist, sest iga päev soojustatud majas hakkab koheselt tehtud kulusid tasa tegema, rääkimata parenenud mikrokliimast ja elukvaliteedi tõusust. Säästmisega võib alustada juba sel talvel.

Vaadake ka meie kodulehte, millelt saate põhjalikumat informatsiooni meie firma ja pakutavate materjalide kohta aadressil: www.marmoroc.ee