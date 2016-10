Küsimustele vastab Invictus Õigusbüroo – oktoober 2016

31.10.2016 | Jüri Asari, jurist

Pangalaenu saamiseks on vajalik kinnistusraamatu väljavõte korteriomanike nimekirjast. Kuidas saaksin terve ühistu nimekirja? Või peab kõigilt liikmetelt ükshaaval küsima?



Kahjuks ei ole võimalik veebikeskkonnas saada kinnistusraamatu andmeid kõigi korteriomanike kohta korraga. Kinnistusraamatu veebikeskkond võimaldab otsingut ainult iga konkreetse korteriomaniku järgi. Sellisel viisil andmete saamine on tasuline. Siiski on võimalik korteriühistul saada kõigi liikmete väljavõtted korraga. Selleks on olemas kaks võimalust. Korteriühistu esindaja võib ise tulla kinnistusosakonda, mis Tallinnas asub aadressil Tõnismäe 3a ning taotleda seal korraga kõigi korteriomanike väljavõtteid. Sellisel juhul ei maksa andmete saamine midagi. Alternatiiviks on andmete tellimine postiga, kuid siis on need tasulised ning sellele lisandub täiendavalt ka kulleritasu.

Kas korteriühistul on õigus nõuda korteriomanikelt laenumakset – selle laenu makset mida ühistu pole veel saanud, s.t reaalselt seda laenuraha ühistu arvel pole?



Laenusumma ei peagi olema ühistu arvel. Kui leping pangaga on sõlmitud, saab ühistu laenulimiidi, mis kehtib aasta. Siis saab vastavalt laenu sihtotstarbele tellida töid. Kui need on teostatud, peab esitama pangale lepingu töövõtjaga, arve ja tööde vastuvõtmise akti. Kui pank aktsepteerib esitatud dokumendid, tehakse ülekanne ühistu kontole. Edasi on kaks võimalust: kas pank ise teeb kohe ühistu arvelduskontolt ülekande töövõtjale või teeb makse ühistu. See sõltub laenulepingust. Alles siis loetakse laen antuks ja tekib selle tagasimaksmise kohustus. Kuna laenu kasutatakse etapiviisiliselt aasta jooksul, siis muutub faktilise laenu ja sellega seotud tagasimaksete suurus. Selline kord kaitseb ühistu liikmete huve, sest tagab laenu sihipärase kasutamise ja tagasimaksete kohustus tekib mitte laenulimiidi kehtestamisel, vaid alles pärast seda kui raha tegelikult kasutati. Võib juhtuda ka, et ühistu ei kasuta aasta jooksul ära kogu limiidi summat. Siis muutub vastavalt ka laenu suurus ja kasutamata summat ei loeta laenuks ning intresse sellelt ei pea maksma. Samas ei ole keelatud, et korteriühistu kogub laenu tagastamiseks raha ette, s.o enne seda kui tagasimaksete kohustus on faktiliselt tekkinud. Seda siis, kui üldkoosolek on nii otsustanud.

Jüri Asari