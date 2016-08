Küsimustele vastab Invictus Õigusbüroo – juuni 2016

06.07.2016 | Jüri Asari, jurist

Ostsin korteri. Maja ees on tõkkepuu. Korteriühistu esindaja ütles mulle, et parkimiskohad on jagatud elanike vahel. Kuna ma ostsin korteri ilma parkimiskohata, ei ole mul lubatud seal autot parkida. Aga… Maa-ameti kodulehelt näen, et maa parkla tõkkepuu taga on linna oma ja sihtostarveks on märgitud üldkasutatav maa 100%. Kas on seaduslik tõkkepuu paigaldamine ja parkimisvõimaluse piiramine? Kelle poole võiksin pöörduda selle küsimuse lahendamiseks?

Tegelikult lugeja poolt esitatud andmed vajavad kontrollimist ja täpsustamist. Kui maa otstarve on tõepoolest üldkasutatav maa ning see kuulub linnale – küsijal on õigus, seda saavad kasutada võrdsetel alustel kõik huvitatud isikud. Sellest tulenevalt ei saa olla õige ka korteriühistu esindaja väide linnamaa jagamise maja korteriomanike vahel ja parkimise koha ostmise kohta koos korteriomanditega. Kuid tegelikkuses olukord võib olla keerukam. Näiteks, maa võib küll kuuluda linnale, kuid olla antud rendile või muul viisil kasutusse kas korteriühistule või vastavat huvi üles näidanud korteriomanikele. Taolisi olukordi on ette tulnud. Lisaks sellele iga korteriomandi juurde kuulub ka osa kinnistust, millel asub maja. Paratamatult tekkib küsimus – kui suur see on ja kuidas seda praegu kasutatakse. Ka seda maad peaks saama kasutada parkimiseks. Kui kõigile ei jätku kohti, saab nende jaotuse kindlaks määrata ainult korteriomandite omanike konsensuse alusel sõlmitud kokkuleppega (Mitte korteriühistu otsusega!). Kuni sellist kokkulepet ei ole, on igaühel võrdne õigus maja juurde kuuluvat maad kasutada. Kinnistu kasutuskorra võib kindlaks määrata ka kohtu kaudu. Nüüd mõned nõuanded. Lugeja peaks eelkõige tutvuma maaüksuse plaaniga ning tegema kindlaks maja juurde kuuluva maa piirid. See on territoorium, mille kasutuskorra saavad kindlaks määrata maja kaasomanikud. Kas nad on vastavaid kokkuleppeid sõlminud, võiks küsida naabritelt või ühistu juhataja käest. Seejärel peaks välja selgitama millisele maa-alale on sissesõit takistatud tõkkepuuga. Kui see on suurem või asub mujal, kui maja juurde kuuluval maal, peaks pöörduma selgituste saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. Alles pärast nende asjaolude väljaselgitamist saab otsustada võimalike järgnevate sammude üle.

Ühistu põhikiri võeti vastu 2001. a asutamiskoosolekul. Sellest ajast on pooltes korterites elanikud vahetunud. Lisandunud uus 8. korteriomand, mis moodustati pööningule. Arvan, et põhikirja tuleks muuta seoses elu, seaduste, inimeste vahetusega majas. Eelkõige tuleks piirata juhatuse volitused koormatisi allkirjastades. Remondifondist on rahastatud õigusabi jm kulud, mis on ju kogutud maja ühiseks hooldamiseks, seda aga pole remonditud 2006. aastast. Kokku kulutas ühistu 2011-2016 advokaadibüroole 72000 eurot, mida ei kooskõlastatud. Kuidas on võimalik end kaitsta, kui väikeses ühistus on juhataja ametis juba 2001. aastat ja tema ümber on talle lojaalne seltskond, kas ainult kohtus?

Vaieldamatult on õige see, et korteriühistu põhikiri peaks vastama kehtivale seadusele. Täna kohaldatakse kortermajadele Korteriomandiseadust, Korteriühistuseadust ja Mittetulundusühingute seadust. Igas neist on aastate jooksul toimunud palju muudatusi ja reaalses elus koheselt kajastada neid põhikirjas on raske. Seoses sellega peab alati arvestama seaduse ülimuslikkusega põhikirja üle. Teisisõnu, kui põhikiri sattub vastuollu seadusega, rakendamisele kuulub seadus. Vaatamata sellele põhikirja peaks siiski aeg ajalt üle vaatama ja sisse viima vajalikud muudatused. Praegu kehtiva MTÜS § 7 alusel mittetulundusühingu põhikirjas tuleb märkida mittetulundusühingu nimi, asukoht, tegevuse eesmärk, liikmete õigused, liikmete kohustused või kord, kuidas võib liikmetele kohustusi kehtestada, üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord, juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär ning muud seaduses sätestatud tingimused. Samuti põhikirjaga võib ette näha ka muid tingimusi, mis ei ole seadusega vastuolus. Kokku viidatud seaduses käsitletakse põhikirjaga seotud küsimusi 120 korral. Väga paljudel juhtudel seadus näeb küll ette konkreetse regulatsiooni kuid võimaldab seda põhikirjaga muuta. Näiteks MTÜS § 20 lg 5 kohaselt üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega jne. Samas põhikiri ei saa olla liigselt detailse regulatsiooniga. Ühistu kulude ja tulude osas peab siiski otsuseid vastu võtma üldkoosolek igal aastal. Tulevikus kohaldub kortermajadele uus seadus – Korteriomandi ja -ühistuseadus, mis jõustub täies mahus 01.01.2018. Uue seaduse kohaselt kaob põhikirja kohustuslikkus ning korteriühistu saab tegutseda ainult seaduse alusel. Kuid praegu on lugejal õigus astuda samme põhikirja muutmiseks ja selleks üldkoosoleku kokkukutsumiseks. Vastavalt praegu kehtivale MTÜS § 20, juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Põhikirjaga võib ette näha täpsema korra üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmiseks. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul, nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

Mis puudutab lugeja väidet, et otsuseid üldkoosolekul langetab enamus, mis on koondunud esimehe ümber, ei tähenda see, et temal ei ole võimalust neid otsuseid vaidlustada. Näiteks EVRK otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-172-10 on märgitud, et kohtul on lai diskretsiooniõigus, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning arvestades mh kõigi kaasomanike ühiste huvide, kaasomandi mõtteliste osade suuruse, pooltevaheliste suhete jm oluliste asjaoludega ning vajadusel tuleb eelistada ka vähemuse huvisid. See kinnitab, et ka otsuste vastuvõtmisel vähemusse jäänud ühistu liikmetel võib olla perspektiiv otsuste vaidlustamisel kohtus.

Jüri Asari

Jelena Tkatśjova