Korteriomanik võib maja hädavajaliku remondi eest ühistult tasaarveldust nõuda

06.01.2017 | Delfi.ee

Kortermajades on tihtipeale probleem, et maja vajab hädavajalikku remonti, kuid kõik omanikud ei ole nõus raha kulutama. Seaduse kohaselt on aga neil korteriomanikel, keda probleem eriti puudutab, võimalik vajalik remont oma raha eest ära teha lasta ning hiljem kulud ühistult tagasi nõuda, kuni selleni välja, et tasaaarveldus tehakse kommunaalkulude mittemaksmisega.

Mõni aasta tagasi avastas üks korteriomanik Tallinnas Raua tänaval asuvas majas, et tema eluaseme kohal olevad katusekonstruktsioonid hallitavad. Omanik pöördus murega ühistu poole, kuid teda ei võetud kuulda, vahendab ERRi uudisteportaal “Aktuaalset kaamerat”.

Seejärel otsustas ta katuse lasta oma raha eest korda teha ning hiljem raha ühistult sisse nõuda. Summa oli suurusjärgus 10 000 eurot, mida ühistu keeldus aga maksmast ja asi jõudis kohtusse.

“Kohtumenetluse tulemusel selgus, et nii ühistu kui ka korteriomanikud vastutavad selliste kulude eest, mis on ühe korteriomaniku poolt tehtud – seadus kasutab terminit – kaasomandi eseme säilitamiseks. Selliseid kulutusi võib korteriomanik ise kanda, sõltumata teiste korteriomanike nõusolekust. Selliseid töid võib ise tellida ja sellised kulud saab ise sisse nõuda,” selgitas vandeadvokaat Kristjan Tamm.

Kuna Raua tänava maja ühistu ei olnud nõus korteriomanikule tema kulusid hüvitama, otsustas omanik hakata tegema tasaarveldust ühistule kommunaalkulude mittemaksmisega. Kohtuvaidlus jõudis välja riigikohtusse, kus loodi tasaarvelduse osas pretsedent.