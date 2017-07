Grafiti ja Marmoroc

07.07.2017 | Rein Iila

Kui valite fassaadikatet, tasuks mõelda lisaks maja soojustamisele ka ebameeldivustele, kui teie maja värskelt valminud fassaadi tabab tänavakunstnike rünnak või lihtsalt vandaalitsemine. Millised on siis kulud ja kuidas on võimalik fassaadi algne välimus taastada?

Grafiti on kahjuks viimasel ajal üsna laialt levinud nähtus ja toob majaomanikele kaasa palju täiendavat muret ja ootamatuid väljaminekuid. Mõni aeg tagasi „kaunistasid“ tänavakunstnikud päris suures ulatuses ära Pae 17 Marmorociga kaetud fassaadi. Murelik ühistu esimees helistas ja küsis, mis nüüd küll saab, kuidas rikutud pinda puhastada või kas on võimalik fassaad selles osas üle värvida? Neile oli juba saadetud MUPO ettekirjutus koos võimaliku trahviga!

Grafiti puhastamine sageli ei õnnestu. Ülevärvimine on üsna kulukas ning värvitud seinaosa on hiljem visuaalselt selgesti eristatav. Kuid Marmoroc süsteemil on teiste fassaadikatetega võrreldes suur eelis – kõik kivid seinas on vajadusel kergesti asendatavad! Vaatasime üle, kui suures osas vajab fassaad kivide väljavahetamist. Järgmisel päeval alustasime ja paari tunniga oli asendustöö tehtud ning algne olukord taastatud.

Seda Marmoroci ühte eelist on ka tootjamaa Rootsi eriliselt rõhutanud – ju neil on sellega siis seal palju probleeme olnud. Kasutades oma maja soojustamisel Marmoroc kivi, saate korraliku fassaadi. Samas võimaldab see grafitiga seotud ebameeldivast olukorrast üle saada suhteliselt väikese närvi- ja rahakuluga.

Erek OÜ pakub fassaadide soojustamiseks ja katmiseks fassaadikivi Marmoroc.

See on Rootsis toodetav fassaadikattesüsteem, kus kerge fassaadikivi laotakse spetsiaalsele paigalduskarkassile ilma segu või mörti kasutamata. Tänu karkassile tekib ka vajalik tuulutusvahe, mille kaudu saab hoonest välja pressiv niiskus kergesti väljuda. Nii saavutatakse korraliku välimusega soojustus ja sisekliima ei halvene.

Kivi on tehtud purustatud marmorist, tsemendist ja värvainetest, paigalduskarkass tsingitud terasplekist. Valida saab kümne värvitooni vahel. Kivi kaalub vaid 32 kg/m2.

Erek OÜ on Eestis Marmoroci müünud ja paigaldanud juba üle 20 aasta.

Kuna tegu on betoonkiviga, siis on Marmoroc kindlasti kõige pikaealisem täna turul pakutav fasaadikate. Rootsi praktika kinnitab, et kuni 50 aastat tagasi soojustatud ja Marmorociga kaetud majad ei vaja tänaseni mingit hooldust.

Rein Iila

