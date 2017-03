Fassaadide hooldusest ja sellega seotud kuludest

21.03.2017 |

Meie linnades ringi liikudes riivavad sageli silma inetult roheliseks tõmbunud fassaadid. Tegemist on bioreostusega, mis kinnitub nii krohvi kui ka kivipuiste plaatidega kaetud pindadele. Niisugune reostus tekib üsna kiiresti. Vahel võib seda näha seintel, mis on renoveeritud vaid 5-6 aastat tagasi. Nende korrastamiseks tuleb ette võtta puhastustöö.

Tegelikult vajavad täiendavalt soojustatud fassaadid korralisi hooldustöid igal juhul. Näiteks on õhekrohvi paigaldusjuhendites kirjas, et ca iga 7 aasta tagant tuleks krohvi kaitsekihti uuendada ehk siis puhastada ja üle värvida, millega tagatakse selle säilimine pikkadeks aastateks. See on üsna tülikas ja ka kulukas, kuid paratamatu ettevõtmine.

Niisuguste hooldustööde kulud ühe m2 kohta on vahemikus 15-25 eurot.

Loomulikult sõltuvad puhastus- ja uuenduskulud ka fassaadi pinna materjalist. Tänapäeval kasutatakse erinevaid, sealhulgas ka niisuguseid siledapinnalisi fassaadimaterjale, mille puhastamiseks ja välimuse uuendamiseks piisab survepesust. Sel moel puhastatav materjal ei vaja uuendamisel kulukat ja ebamugavat ülevärvimist.

Üheks niisuguseks materjaliks on Rootsis toodetav fassaadimaterjal Marmoroc. Need on spetsiaalsele tsingitud paigalduskarkassile paigaldatavad suhteliselt kerged fassaadikivid (ühe ruutmeetri fassaadikatte kaal on vaid 32 kg). Paigaldusel ei kasutata segu ega mörti. Majaseinale kinnitatud karkass tekitab vajaliku tuulutusvahe, mille kaudu niiskus saab kergesti väljuda. Nii saavutatakse hoone soojustuse hea välimuse ning samas ei halvene maja sisekliima, sest seinad ei niisku, kõik kasutatavad materjalid on “hingavad”.

Kivi on tehtud purustatud marmorist, tsemendist ja värvainetest. Seetõttu ei vaja ka väiksemad kriimustused plaadi ülevärvimist. Valida saab kümne värvitooni vahel.

Keskmine kulu niisuguse fassaadi puhastamisel on ca 1 euro/m2. Puhastamisel kasutatakse liigendtõstukit ja survepesurit. Mustemaid kohti pestakse lihtsalt kõvema survega ehk lähemalt.

Kui kaalute oma maja fassaadi soojustamist, tasub mõelda pikema aja peale ette ja arvestada lisaks paigalduskuludele ka ekspluatatsioonikulusid. Selle juurde kuulub paratamatult fassaadi perioodiline puhastamine ja välimuse uuendamine. Esmapilgul odavad lahendused võivad ekspluatatsioonil osutuda üsna kalliteks.

