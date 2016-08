Kodulehe uus kujundus

18.07.2016 |

Aprillikuust muutus meie kodulehe kujundus. Navigeerimine muutus mugavamaks ja see hõlbustas ka erinevate uudiste ja nõuannete kättesaadavust. Seadsime eesmärgiks kasvatada veebi külastatavust. Analüüs kinnitab, et alates uuendustest on külastatavus suurenenud 14%.