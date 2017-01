Aprillikuust muutus meie kodulehe kujundus. Navigeerimine muutus mugavamaks ja see hõlbustas ka erinevate uudiste ja nõuannete kättesaadavust. Seadsime eesmärgiks kasvatada veebi külastatavust. Analüüs kinnitab, et alates uuendustest on külastatavus suurenenud 14%.

Korteriomanik võib maja hädavajaliku remondi eest ühistult tasaarveldust nõuda 06.01.2017 | Delfi.ee Kortermajades on tihtipeale probleem, et maja vajab hädavajalikku remonti, kuid kõik omanikud ei ole nõus raha kulutama. Seaduse kohaselt on aga neil korteriomanikel, keda probleem eriti puudutab, võimalik vajalik remont oma raha eest ära teha lasta ning hiljem kulud ühistult tagasi nõuda, kuni selleni välja, et tasaaarveldus tehakse kommunaalkulude mittemaksmisega. Mõni aasta tagasi avastas üks […] Loe edasi

Tüli korteriühistus: taimedele külmakaitseks pandud lehti täis prügikotid kütavad kirgi 17.11.2016 | Delfi.ee Tallinnas Lasnamäel Virbi tänaval asuva 180 korteriga kortermaja ees laiuvale lillepeenrale tassiti sügisel lehti täis prügikotid, mis hulka majaelanikke sügavalt häirivad. Ühistu esinaise sõnul kaitstakse sel moel taimi külma eest. „Meie maja ümber hoitakse arusaamatuid kotte jäätmetega. Väljanägemine on selline, nagu elaksime prügimäel,” rääkis Delfile majas elav naine, kes on pöördunud korduvalt ka Tallinna linnavalitsuse […] Loe edasi

Küsimustele vastab Invictus Õigusbüroo – oktoober 2016 31.10.2016 | Jüri Asari, jurist Pangalaenu saamiseks on vajalik kinnistusraamatu väljavõte korteriomanike nimekirjast. Kuidas saaksin terve ühistu nimekirja? Või peab kõigilt liikmetelt ükshaaval küsima? Kahjuks ei ole võimalik veebikeskkonnas saada kinnistusraamatu andmeid kõigi korteriomanike kohta korraga. Kinnistusraamatu veebikeskkond võimaldab otsingut ainult iga konkreetse korteriomaniku järgi. Sellisel viisil andmete saamine on tasuline. Siiski on võimalik korteriühistul saada kõigi liikmete väljavõtted korraga. […] Loe edasi