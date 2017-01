Aprillikuust muutus meie kodulehe kujundus. Navigeerimine muutus mugavamaks ja see hõlbustas ka erinevate uudiste ja nõuannete kättesaadavust. Seadsime eesmärgiks kasvatada veebi külastatavust. Analüüs kinnitab, et alates uuendustest on külastatavus suurenenud 14%.

Tüli korteriühistus: taimedele külmakaitseks pandud lehti täis prügikotid kütavad kirgi 17.11.2016 | Delfi.ee Tallinnas Lasnamäel Virbi tänaval asuva 180 korteriga kortermaja ees laiuvale lillepeenrale tassiti sügisel lehti täis prügikotid, mis hulka majaelanikke sügavalt häirivad. Ühistu esinaise sõnul kaitstakse sel moel taimi külma eest. „Meie maja ümber hoitakse arusaamatuid kotte jäätmetega. Väljanägemine on selline, nagu elaksime prügimäel,” rääkis Delfile majas elav naine, kes on pöördunud korduvalt ka Tallinna linnavalitsuse […] Loe edasi

Küsimustele vastab Invictus Õigusbüroo – oktoober 2016 31.10.2016 | Jüri Asari, jurist Pangalaenu saamiseks on vajalik kinnistusraamatu väljavõte korteriomanike nimekirjast. Kuidas saaksin terve ühistu nimekirja? Või peab kõigilt liikmetelt ükshaaval küsima? Kahjuks ei ole võimalik veebikeskkonnas saada kinnistusraamatu andmeid kõigi korteriomanike kohta korraga. Kinnistusraamatu veebikeskkond võimaldab otsingut ainult iga konkreetse korteriomaniku järgi. Sellisel viisil andmete saamine on tasuline. Siiski on võimalik korteriühistul saada kõigi liikmete väljavõtted korraga. […] Loe edasi

Omaalgatuslik ümberehitus korteris seab elanike elu ohtu 19.08.2016 | Postimees.ee, Елена Роотамм-Вальтер, специалист «Viimase aja gaasiõnnetused on kurb näide sellest, kuidas isetegevuslik ümberehitus korteris seab ohtu elanike elu ja tervise,» hoiatas EKÜL juhatuse liige Urmas Mardi.Tehnilise Järelvalve Amet on öelnud, et eralnditult kõikide sel aastal aset leidnud traagiliste õnnetuste põhjuseks on korterisisese gaasipaigaldisega seotud omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine võigaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri. «Tihti tehakse taoline töö […] Loe edasi